Mgr Michel Santier remet sa démission

Communiqué de Mgr Michel Santier, évêque de Créteil :

Chers Diocésains de Créteil,

Le Pape Benoît XVI m’a nommé évêque de Créteil le 4 septembre 2007 alors que j’étais évêque de Luçon en Vendée depuis Septembre 2001. Vous m’avez accueilli chaleureusement le 18 novembre 2007 au Palais des sports de Créteil, cathédrale d’un jour, où nous avons célébré chaque année la messe Chrismale. Nous avons vécu ensemble des joies comme la consécration de la cathédrale déployée le 20 septembre 2015, l’aventure du Synode qui nous invitait à prendre soin les uns des autres et à partager la joie de l’Evangile. Pendant ces 13 années je me suis totalement donné à ma mission en allant à votre rencontre dans vos secteurs pastoraux, maintenant doyennés, pour les visites pastorales, les confirmations des jeunes.

La visite pastorale des quartiers populaires et surtout la visite pastorale des jeunes ont été pour le cœur d’un évêque un grand bonheur, mais de plus en plus la fatigue se faisait sentir. J’étais habitué au grand air de la Normandie et de la Vendée ; l’air pollué de la région parisienne ne me convient pas, cela a conduit à des difficultés pulmonaires et les médecins ont diagnostiqué de l’asthme qui a entrainé aussi l’apnée du sommeil.

Voyant que je n’aurai pas les forces physiques pour poursuivre mon ministère parmi vous jusqu’à 75 ans et ayant traversé d’autres difficultés, en fin d’année 2019 après avoir réfléchi, prié et pris conseil, j’ai écrit au Pape François pour lui remettre ma charge d’évêque de Créteil. Il m’a répondu favorablement et a accepté ma démission.

Le nonce Apostolique, Monseigneur Celestino Migliore, dans une rencontre après ma sortie de l’hôpital, m’a transmis la décision du Saint Père et m’a accueilli chaleureusement. Il m’a demandé de m’adresser directement ainsi à vous. L’épreuve que je viens de traverser n’a pas arrangé les choses. Je me remets bien mais la fatigue subsiste.

Le départ ne sera pas brutal, car je demeure votre évêque jusqu’à la nomination de votre nouvel évêque, cependant je serai plus en retrait, relayé par les vicaires généraux et épiscopaux.

Cette nouvelle vous surprendra mais je compte sur votre compréhension.

Comme Monseigneur Daniel Labille, je continuerai à prier le Seigneur depuis la Normandie pour le diocèse, les prêtres, diacres, consacrés et toutes les familles, les enfants, les jeunes, tous les fidèles laïcs.

Vous m’avez donné beaucoup de joie, gardons la joie d’annoncer la Bonne Nouvelle.

Que le Seigneur vous bénisse.

+ Michel Santier

Evêque de Créteil