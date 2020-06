L’école Saint Joseph des Lys (Versailles) poursuit son développement

Saint Joseph des Lys (Versailles) est un établissement scolaire indépendant (école mixte, collège non mixte) fondé par un groupe de parents en 2011. L’établissement compte aujourd’hui 390 élèves de la moyenne section à la 3è. Un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre, l’abbé Arnaud Moura, en est le conseiller religieux.

A la rentrée, le Collège ouvrira une classe de 3ème pour les filles qui est la dernière classe à ouvrir, notre établissement disposant désormais de 13 classes en primaire et de 8 classes au collège (non mixte) avec plus de 400 élèves à la rentrée prochaine. La recherche de locaux complémentaires à la rue Rémilly est toujours une priorité. En effet, la place manque, en particulier au collège et il devient urgent de trouver des locaux et de les financer, ce que nous espérons concrétiser dans les mois à venir. Il est toutefois primordial que notre budget soit équilibré voire que nous ayons un peu de trésorerie d’avance pour faciliter notre future opération.