Camp Saint Vincent de Paul (Eté 2020)

Le 5è Camp Saint Vincent de Paul aura lieu du 5 au 15 août 2020, à La Mancelière (28) et accueillera des garçons et des filles âgés de 7 à 12 ans pour un camp sous tente, comprenant des activités de plein air autour du thème des Missionnaires d’Asie. La direction du camp et l’aumônerie est assurée par des prêtres et séminaristes de l’Institut du Bon Pasteur (IBP).

Camp Saint Vincent de Paul