Donald Trump relaye la lettre de Mgr Viganò

Dans un tweet daté du jeudi 11 juin 2020, Donald Trump a relayé la lettre que Mgr Carlo Maria Viganò, ancien nonce apostolique aux États-Unis, lui avait écrite le 7 juin dernier. Cette lettre avait été publiée sur le site LifeSiteNews. Dans cette lettre, Mgr Viganò avait exhorté le président Donald Trump à ne pas se laisser intimider face aux manifestations antiracistes, estimant également que « pour la première fois, les États-Unis ont en vous un président qui défend courageusement le droit à la vie, qui n’a pas honte de dénoncer la persécution des chrétiens dans le monde entier, qui parle de Jésus-Christ et du droit des citoyens à la liberté de culte ».

Le tweet de Donald Trump:

So honored by Archbishop Viganò’s incredible letter to me. I hope everyone, religious or not, reads it! https://t.co/fVhkCz89g5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020