Pour les évêques des États-Unis la communion sur la langue ne soulève pas de problèmes sanitaires

Dans les églises de France, on voit souvent des affichettes indiquant à l’entrée que la communion ne pourra être administrée que dans la main. Le contexte sanitaire est invoqué depuis le mois de février dernier pour empêcher une pratique plus que millénaire, qui traduit surtout une marque incontestable de révérence pour la Présence réelle. Pourtant, l’administration de la sainte communion sur la langue, qui reste en principe la règle depuis l’instruction Memoriale Domini du 29 mai 1969, n’est pas dangereuse au niveau sanitaire. Pour les évêques des États-Unis, dès lors que les consignes sanitaires sont respectées dans les églises,“il est possible de la distribuer sur la langue sans risque excessif”. C’est en effet le constat qu’ils ont émis dans leurs lignes directrices datées du 28 avril 2020.

We have carefully considered the question of Communion on the tongue vs. Communion in the hand. Given the Church’s existing guidance on this point (see Redemptionis Sacramentum, no. 92), and recognizing the differing judgments and sensibilities that are involved, we believe that, with the precautions listed here, it is possible to distribute on the tongue without unreasonable risk.