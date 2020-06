Consécration du diocèse d’Avignon au sacré cœur de Jésus

Vendredi 19 juin prochain, en la solennité du Cœur Sacré de Jésus, entouré des membres de la garde d’honneur, Mgr Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon, renouvellera la consécration du diocèse au Sacré Cœur.

Consécration du diocèse d’Avignon au cœur de Jésus

Seigneur Jésus, tu as choisi sainte Marguerite-Marie pour rappeler au monde l’amour qui brûle ton cœur et qui a soif de se répandre pour nous donner la vie. Nous voulons aujourd’hui accueillir ton amour et consacrer notre Eglise diocésaine à ton cœur débordant d’amour.

Seigneur Jésus, Toi, l’agneau au cœur transpercé

Révèle-nous les richesses de ton cœur.

À l’heure de ta mort, sous le coup de la lance l’eau et le sang ont jailli, pour attirer tous les hommes à toi et leur permettre de puiser avec joie aux sources de la vie.

Notre Eglise diocésaine, ton épouse, née de ton côté transpercé crie vers toi.

Donne-lui en abondance l’eau vive de l’Esprit,

Pour qu’elle puisse, au cœur du monde

Témoigner de la puissance vivifiante du cœur de son Dieu.

A l’heure de l’envoi en mission,

Pierre a entendu la question fondamentale : « M’aimes-tu ? »

Aujourd’hui, notre Eglise perçoit le même appel,

Adressé à chacun de nous : « M’aimes-tu ? »

Donne-nous la force d’y répondre sans crainte et sans réticence,

Puisque tu nous choisis, tous et chacun, pour être, au cœur de notre monde

témoins et bâtisseurs d’une civilisation de l’Amour.

Abreuvons-nous tous à cette source

qui jaillit du cœur de notre Dieu

Puisons avec confiance aux sources de l’amour

Son cœur débordant d’amour ruisselle de miséricorde

Voici le cœur qui a tant aimé les hommes.

Seigneur Jésus,

Alors que la pandémie du covid est venue bouleverser nos vies

Nous te confions notre monde, notre pays,

notre diocèse, nos paroisses, nos familles

que l’Amour de ton cœur nous donne de témoigner de ton Amour

auprès de tous nos frères pour qu’ils découvrent la puissance de ton amour.

Seigneur Jésus,

Nous te confions chacune des paroisses et des mouvements de notre diocèse

Que ton amour descende dans les cœurs

Et les renouvelle du feu de ton amour.

Nous te confions tous les prêtres de notre diocèse

Que l’amour de ton cœur brûle en chacun d’eux

Et qu’ils soient pour nous tous les témoins vivants de ton amour.

Nous te confions tous les consacrés de notre diocèse

Que leurs cœurs battent au rythme de ton cœur

Et qu’ils soient pour nous tous les témoins vivants

du mystère de ton cœur transpercé.

Nous nous confions tous à toi, que nous vivions de toi et pour toi

Et devenions au cœur de notre monde

les témoins résolus de la puissance de ton amour.

Cœur divin de Jésus, humblement prosternés devant toi,

nous nous consacrons à toi avec le désir de répondre

par un plus grand amour à toutes les blessures que le monde te cause.

Plus l’incroyance se répandra,

plus nous mettrons notre confiance dans ton divin cœur,

unique espérance des hommes.

Plus les cœurs résisteront à ton amour,

plus nous t’aimerons, ô cœur de Jésus infiniment aimable.

Plus ta divinité sera attaquée,

plus nous l’adorerons, ô divin cœur de Jésus.

Plus tes sacrements seront délaissés,

plus nous les recevrons avec amour et respect, ô cœur miséricordieux de Jésus.

Plus l’orgueil et la sensualité se déchaîneront sur le monde,

plus nous puiserons dans ton cœur la source de l’amour véritable et de l’humilité.

Plus la sainteté du mariage sera contredite,

plus nous trouverons en ton amour la source véritable de l’amour.

Plus le démon s’acharnera contre la prière et la chasteté des consacrés,

plus nous puiserons en ton cœur la source de la pureté.

Plus il y aura de mères qui détruiront par l’avortement

la présence en elles de l’image de Dieu,

plus nous puiserons en ton cœur la source véritable de la vie.

Que ton amour pénètre toute notre vie :

que nous demeurions fermes dans la foi en ton amour,

et que nos esprits se convertissent sans cesse à celui de ton Evangile.

Que ton amour pénètre nos cœurs :

que nous puisions dans ta Parole et dans ton Eucharistie,

l’amour de Dieu et du prochain, à quoi se reconnaissent tes vrais disciples.

Que ton amour vienne en nos volontés : que nous te suivions, dociles à ton Esprit,

dans la mission que tu as confiée à ton Eglise

et à laquelle nous devons participer.

Seigneur Jésus, que ton Amour préside à la vie de notre diocèse, qu’il inspire nos actions spirituelles et temporelles, qu’il habite nos joies et nos croix.

Daigne la Vierge Marie, ta Mère au cœur immaculé, daigne le fidèle saint Joseph,

qui vécurent avec toi dans la sainte famille de Nazareth, te présenter cette consécration de notre Eglise et nous y maintenir tous les jours de notre vie.

AMEN.