Le diocèse de Poitiers renouvelle sa consécration au Sacré-Coeur

Le centenaire de cette consécration devait être fêté en 2021, mais les événements ont poussé Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, à anticiper cette cérémonie d’une année.

Le renouvellement de la consécration du diocèse de Poitiers au Sacré-Coeur sera donc célébré ce vendredi 19 juin à 19h en la cathédrale, par Mgr Wintzer.

Le lundi 8 juin 2020, les membres du Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, en communion avec tous leurs frères évêques, se sont rendus à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre – qui fête le centenaire de sa consécration –, pour un temps d’adoration eucharistique, d’action de grâce et d’intercession. Ils sont heureux de partager leur prière avec tous.

Je proclamerai cette prière avec toute l’assemblée réunie à la cathédrale pour la fête du Sacré-Cœur de Jésus, ce vendredi 19 juin

Je propose à tous ceux qui fêteront le Sacré-Cœur dans le diocèse à faire de même, dans les églises, les communautés, les groupes, chez eux.

En ces temps de transition et de renouveau, tous les catholiques de France demandent avec persévérance au Seigneur les dons de la confiance, de la paix et d’un engagement renouvelé dans la foi et le service de tous.

+ Pascal Wintzer,

archevêque de Poitiers