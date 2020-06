Le diocèse de Luçon a dévoilé son nouveau logo

Il a été présenté le jour de la Fête du Sacré Cœur.

COMMUNIQUÉ DE MGR FRANÇOIS JACOLIN

Chers amis,

La Pentecôte vécue en cette sortie de confinement nous invite particulièrement à suivre l’élan missionnaire des apôtres. L’Esprit Saint nous pousse à proclamer les merveilles de Dieu à tous nos territoires, de nos îles, de la côte au bocage, en passant par nos plaines, nos marais, nos collines, nos villages, nos bourgs et nos villes.

Dans ma lettre pastorale « Ensemble pour un nouvel élan missionnaire de nos paroisses », je soulignais l’esprit d’initiative missionnaire qui fut la marque des Vendéens à bien des reprises dans l’Histoire. Ils avaient un attachement profond et fervent au Sacré Cœur de Jésus, sans oublier le Cœur de Marie Immaculée uni à celui de son Fils et auquel notre diocèse a été consacré lors de la fête de l’Annonciation de cette année.

Dans cette dynamique « cordiale », missionnaire et au service de chacun, je suis heureux de vous présenter notre nouveau logo. Il me semble judicieusement représenter cet élan et notre cœur ! Il sera le reflet de notre Église en Vendée.

Je vous invite à découvrir et à vous approprier cette nouvelle identité visuelle. Qu’elle vous permette de toujours témoigner de la présence du Christ et de la joie d’être chrétien en Vendée.

+ Mgr François Jacolin

Evêque de Luçon