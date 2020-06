Route Saint Pierre de Rodez au Puy-en-Velay (Août 2020)

La Route Saint-Pierre s’adresse aux jeunes et garçons de 18 à 28 ans et se déroulera du 3 au 15 août. Mais devant les circonstances actuelles, la destination est modifiée : la Route se fera en France : De Conques au Puy-en-Velay, à la découverte des grands sanctuaires et des magnifiques paysages de notre pays ! Le rendez-vous est donné le 3 août à Rodez et l’arrivée le 15 août au Puy-en-Velay. Chaque journée de marche équivaut à 15-25 km par jour ! Sans demander un grand effort physique, cela suppose tout de même d’être en condition physique et équipé pour marcher. La direction et l’aumônerie est assurée par des prêtres et séminaristes de la Fraternité Saint-Pierre.

Il reste encore quelques places !

Route Saint-Pierre