Trois ordinations sacerdotales auront lieu samedi 27 juin à 10h en la cathédrale de Bayonne.

Son Excellence Monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron, par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, ordonnera prêtres pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron,

François-Régis JASNOT

Alexandre MÉRÉ

Baptiste POCHULU

La célébration sera retransmise en direct sur le site diocese64.org