Prises d’habit chez les Adoratrices du Coeur Royal

8 adoratrices du Coeur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre ont pris l’habit ce vendredi 19 juin, fête du Sacré-Coeur.

Unies à l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre et partageant sa spiritualité, les adoratrices du Coeur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre ont pour vocation particulière de prier pour la sanctification des prêtres, notamment ceux de l’Institut, et de les soutenir dans leur apostolat. La communauté a été fondée en 2001 et compte plusieurs maisons en Italie (dont la Maison-Mère et le Noviciat), en Allemagne, en Suisse, en Angleterre et aux Etats-Unis. Adoratrices du Coeur Royal