125 prêtres ordonnés dont 82 diocésains

Voici le décompte effectué par la CEF :

Cette année, la plupart des ordinations presbytérales auront lieu durant les week-ends des 20-21 juin (le diocèse aux Armées Cambrai, La Rochelle et Langres, Vannes) et du 27-28 juin (Angers, Autun, Bordeaux, Bayonne, Blois, Dijon, La Rochelle, Limoges, Luçon Lyon, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Denis, Saint-Brieuc, Toulouse, et Versailles). Plusieurs ordinations auront lieu en septembre (Arras, Créteil, Digne, Fréjus-Toulon, Metz, Pontoise et Saint-Dié).

Les chiffres présentés ci-dessous sont communiqués à date des retours reçus. Il a été choisi un mode de présentation permettant une identification directe du parcours de ces prêtres. Par ailleurs, est fait état ici des ordinations presbytérales en vue d’un ministère pastoral en diocèse la plupart du temps.

Pour l’année 2020, 99 prêtres seront ordonnés (82 diocésains et 17 issus d’une communauté non religieuse ou d’une société de vie apostolique) auxquels s’ajoutent 21 prêtres religieux ainsi que 5 prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain (hors mouvance FSSPX). Les ordinations se répartissent comme suit :

PRÊTRES DIOCÉSAINS ORDONNÉS (TOTAL 82)

PROVINCE DE BESANÇON (TOTAL 3)

Diocèse de Saint-Dié : 2

Diocèse de Saint-Claude : 1

PROVINCE DE BORDEAUX (TOTAL 6)

Diocèse de Bordeaux : 2

Diocèse de Bayonne : 4

PROVINCE DE CLERMONT (TOTAL 1)

Diocèse de Clermont : 1

PROVINCE DE DIJON (TOTAL 4)

Diocèse d’Autun : 2

Diocèse de Dijon : 2

PROVINCE DE LILLE (TOTAL 4)

Diocèse d’Arras : 1

Diocèse de Cambrai : 1

Diocèse de Lille : 2

PROVINCE DE LYON (TOTAL 3)

Diocèse de Lyon : 3

PROVINCE DE MARSEILLE (TOTAL 17)

Diocèse d’Avignon : 5

Diocèse de Digne : 1

Diocèse de Fréjus : 8

Diocèse de Nice : 3

PROVINCE DE PARIS (TOTAL 15)

Diocèse de Créteil : 1

Diocèse de Paris : 6

Diocèse de Versailles : 5

Diocèse de Saint-Denis : 1

Diocèse de Pontoise : 2

PROVINCE DE POITIERS (TOTAL 5)

Diocèse de La Rochelle et Saintes : 4

Diocèse de Limoges : 1

PROVINCE DE REIMS (TOTAL 2)

Diocèse de Beauvais : 1

Diocèse de Langres : 1

PROVINCE DE RENNES (TOTAL 12)

Diocèse d’Angers : 2

Diocèse de Luçon : 1

Diocèse de Rennes : 2

Diocèse de Saint-Brieuc : 1

Société des Prêtres de Saint-Jacques (Diocèse de Saint-Brieuc) : 5

Diocèse de Vannes : 1

PROVINCE DE ROUEN (TOTAL 3)

Diocèse de Séez : 2

Diocèse de Rouen : 1

PROVINCE DE TOULOUSE (TOTAL 1)

Diocèse de Toulouse : 1

PROVINCE DE TOURS (TOTAL 1)

Diocèse de Blois : 1

DIOCÈSES RELEVANT DIRECTEMENT DU SAINT-SIÈGE (TOTAL 4)

Diocèse aux Armées : 2

Diocèse de Metz : 2

DIOCÈSES D’OUTRE-MER (TOTAL 1)

Diocèse de Fort-de-France : 1

RÉPARTITION DES PRÊTRES ORDONNÉS AU SERVICE D’UN DIOCÈSE ISSUS D’UNE COMMUNAUTÉ OU D’UNE SOCIÉTÉ DE VIE APOSTOLIQUE (TOTAL 17)

11 de la Communauté Saint-Martin

5 de la Communauté de l’Emmanuel

1 de la Congrégation de Jésus et Marie (Les Eudistes)

PRÊTRES RELIGIEUX ORDONNÉS (TOTAL 21)

4 de la Communauté des Frères de Saint-Jean

3 de l’Ordre des Frères Prêcheurs (Province de Toulouse)

1 de l’Ordre des Frères Prêcheurs (Province de France)

6 de la Communauté du Chemin Neuf

3 de la Congrégation des Augustins de l’Assomption (Assomptionnistes)

1 de la Congrégation du Très Saint Rédempteur

1 de la Famille Missionnaire de Notre-Dame

1 de l’Ordre de Saint-Benoît (Bénédictins de Solesmes)

1 de l’Ordre des Carmes Déchaux (Province d’Avignon – Aquitaine)

RÉPARTITION DES PRÊTRES ORDONNÉS AU SERVICE D’UN DIOCÈSE CÉLÉBRANT SELON LA FORME EXTRAORDINAIRE DU RITE ROMAIN (TOTAL 5)

3 de l’Institut du Bon Pasteur

2 de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre