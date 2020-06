Prise d’habit à la Fraternité Saint-Vincent Ferrier

Le samedi 30 mai dernier, un postulant du Couvent Saint Thomas d’Aquin (Chémeré-le-Roi) a pris l’habit :

Le 30 mai 2020, veille de la Pentecôte, un de nos postulants a reçu l’habit de la Fraternité.

Prosterné au sol, les bras en croix, il est interrogé par le Prieur : « Quid quaeris ? » (que demandez-vous ? ). Il répond : « Misericordiam Dei et vestram » (la miséricorde de Dieu et la vôtre).

Suit l’émouvante cérémonie par laquelle il quitte les vêtements du siècle pour revêtir l’habit de ceux qui veulent suivre le Christ de plus près, dans les pas de saint Dominique. Il a choisi le scapulaire noir des convers, signe d’une vie de service et d’humilité. Désormais on l’appellera frère Simon, sous le patronage du bienheureux Simon Ballachi, convers dominicain mort en 1319 à Rimini.