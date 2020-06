L’éloge du travail

Dom Louis-Marie de Geyer, Abbé de Sainte Madeleine du Barroux, revient sur la place du travail au sein du Monastère dans l’éditorial de la dernière lettre des Amis du Monastère (11 juin 2020, 174) :

Le 1er mai, saint Joseph est fêté comme l’Époux de Marie. Il a travaillé et a ainsi subvenu aux besoins de la sainte Famille. Marie n’a pas exercé de métier rémunérateur. Et pourtant elle a fait beaucoup plus pour le salut des âmes et du monde que saint Joseph. La sainte Famille ne se définit pas par l’indépendance des individus, mais par une solidarité unique des personnes, chacune à sa meilleure place.

Dans une communauté monastique, nous vivons pleinement de cette solidarité. Certains travaillent à des emplois rémunérateurs : la boulangerie, le moulin à huile, la culture des vignes et des oliviers, la librairie et le magasin “en ligne”. D’autres travaillent à des services : la cuisine, l’infirmerie, la cellérerie, la buanderie, la lingerie, la plomberie, l’électricité. D’autres se consacrent à l’étude et à la formation spirituelle et théologique. Et d’autres encore à l’art. Nous constituons donc une famille. Et chacun est membre de cette famille dans la mesure où il prend part à la subsistance de la communauté. Le catéchisme dit bien qu’« aucun chrétien, du fait qu’il appartient à une communauté solidaire et fraternelle, ne doit se sentir en droit de ne pas travailler et de vivre aux dépens des autres » (Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, n° 264).

Mais nous serons une famille solidaire si nous vivons ce travail dans un esprit d’alliance, comme saint Joseph et la Vierge Marie, sans rivalité mais dans un esprit de service. Et ce que nous essaierons de vivre au mieux dans le travail, nous l’appliquerons à la prière, qui est un exercice et un labeur. Le salut des âmes a un prix. Nous prions, nous les moines, chaque jour, en portant le poids de ce service pour gagner ce prix, ce salaire qui est le salut des âmes, un salaire universel pour toutes les âmes.