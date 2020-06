Un laïc à la tête d’une paroisse dans le diocèse d’Evreux

Par décision de l’Évêque d’Évreux, Monseigneur Christian NOURRICHARD, sont nommés pour un mandat de trois ans :

Père Henri Vannier, chancelier du diocèse de Coutances, vicaire judiciaire.

Père Philippe Caratgé, prêtre de la Société Saint Jean-Marie Vianney, en mission dans le diocèse de Bayeux-Lisieux, responsable de la formation provinciale, avec l’accord du modérateur de la Société Saint Jean Marie Vianney.

Père Roland Dollé, aumônier des Sœurs de Jésus au Temple, à Vernon.

En accord avec Monseigneur Nourrichard, le père Eric Pichard est nommé par le modérateur général de la Société Saint Jean Marie Vianney économe de cette même Société pour un tiers temps. Il demeure curé de la paroisse Père Laval Louviers Boucle de Seine.

Père Augustin Kondèle Ngom, curé de la paroisse Saint Pierre des Deux Rives.

La participation à l’exercice de la charge pastorale de la paroisse Notre Dame des Bois Pays de Louviers est confiée à Monsieur Christian Delattre, selon le Canon 517§2 *

Le père Jean Vivien, selon ce même Canon, demeure modérateur de cette charge pastorale.

Père Bruno Saint Girons, prêtre coopérateur pour le doyenné constitué des paroisses Gaillard sur Seine, Notre Dame de Bonne Espérance et du groupement paroissial d’Ecouis.

Père Samuel Breton, prêtre coopérateur pour le doyenné constitué des paroisses Gaillard sur Seine, Notre Dame de Bonne Espérance et du groupement paroissial d’Ecouis.

*Canon 517§2 : Si, à cause de la pénurie de prêtres, l’évêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes, une participation à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale.