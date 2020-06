La Fraternité Saint-Pierre au Royaume-Uni et en Irlande

Dans la lettre de la Confraternité Saint-Pierre du mois de juillet 2020, l’abbé Hubert Bizard, FSSP, revient sur le développement des apostolats de la Fraternité Saint-Pierre outre Manche. 8 prêtres de la Fraternité Saint-Pierre résident dans les 3 maisons mais desservent 9 apostolats au Royaume-Uni (Reading, Chesham Bois, Warrington, Bedford, Edimbourg, Stirling) et en Irlande (Barntown, Cork et Waterford). En 2019, l’apostolat de Reading avait été érigé en paroisse personnelle, la première pour la Fraternité Saint-Pierre en Angleterre.

En cette période d’ordinations, il invite également à prier et faire prier pour les futurs jeunes prêtres.

La Fraternité Saint-Pierre au Royaume-Uni

L’apostolat de la Fraternité en Irlande et en Angleterre s’est étendu les dernières années. Notre première maison se trouve à Reading, à 60 km à l’ouest de Londres. De là, trois prêtres résidents desservent trois localités: Reading, Chesham Bois et Bedford. L’année dernière, des laïcs de notre communauté de Bedford ont créé la Regina Caeli Academy. Il s’agit d’une sorte de Collège international fondé sur le modèle hybride d’une scolarité à la maison et à l’école. Les enfants se rendent à l’Academy deux jours par semaine et le reste du temps travaillent chez eux.

L’autre pôle d’apostolat de la Fraternité se trouve à Warrington, dans la banlieue de Manchester. La belle et imposante église gothique dans laquelle nous célébrons quotidiennement la messe possède un très beau choeur ; trois prêtres de la Fraternité y travaillent, assistés par un prêtre diocésain discernant sa vocation au sein de notre Fraternité. Pour faciliter l’apostolat croissant de cette communauté, un grand bâtiment adjacent à l’église a été acheté cette année (photo de gauche). L’Academy Regina Caeli devrait dans un futur proche pouvoir si Dieu s’y installer.

Les prêtres de Reading et de Warrington desservent également les apostolats de Cork et Waterford en Irlande. Nous avons été invités d’ailleurs à nous établir de façon permanente à Waterford, ce que nous espérons pouvoir accomplir au cours de l’année à venir. Un autre prêtre de la FSSP enfin réside à Edimbourg en Ecosse et y dessert depuis maintenant plus de vingt années une communauté de fidèles.

Cinq séminaristes britanniques sont actuellement dans un de nos deux séminaires, et un autre doit y faire son entrée au mois de septembre prochain. Chaque été, ils animent des camps de garçons et de filles qui deviennent au fil des ans de plus en plus fréquentés.

Il reste bien du travail à accomplir pour re-christianiser ce beau pays surnommé jadis “la dot de Marie” (Dowry of Mary), et les paroles de l’évangile réalisent là encore toute leur justesse: la moisson est grande, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maitre de la moisson...