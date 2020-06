La messe traditionnelle à Malte

Un lecteur du Forum Catholique indique un changement d’église pour la messe célébrée dans la forme extraordinaire du rite romain à Malte.

Depuis juin 2016, la messe dans la forme extraordinaire est célébrée tous les dimanches et fêtes à La Valette (Malte) à l’église Saint-Paul de La Valette (Malte). L’abbé Nicholas J Doublet, membre de la Fraternità Sacerdotale della Familia Christi (diocèse de Ferrara-Comacchio, Italie) est en charge de la communauté de fidèles.

La Messe dans la forme extraordinaire est désormais célébrée plus dans le centre de La Valette en l’église des Jésuites (Merchant Street, à La Valette) depuis le 14 juin dernier. La messe est célébrée les dimanches et fêtes à 10h30 et de manière régulière en semaine.



Apostolate of Saint Paul Malta (ASPM)