Nominations dans le diocèse de Besançon

Le 16 juin, Mgr Jean-Luc Bouilleret a officialisé les nominations :

Monsieur le chanoine Michel Bruard, jusqu’à présent curé de la paroisse Saint-Etienne de Besançon, est également nommé curé des paroisses Sainte Jeanne-Antide et Saint Vincent-de-Paul de Besançon.

Monsieur l’abbé Sylvain Muller, jusqu’à présent au service des paroisses de Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne Mailley-Vellefaux, est nommé au service des paroisses du doyenné de Besançon.

Père Robert Mvumbi Mvika, prémontré, jusqu’à présent coopérateur à la paroisse Calixte II de Quingey, est nommé curé de la paroisse Calixte II de Quingey avec l’accord de son prieur.

Père Alain Kindumba Kapumba, prémontré, jusqu’à présent coopérateur à la paroisse Notre-Dame du Mont, est nommé vicaire à la paroisse Calixte II de Quingey avec l’accord de son prieur.

Monsieur l’abbé Laurent Bretillot, jusqu’à présent curé des paroisses de Gray, Val de Pesmes et Arc-Autrey-Champlitte, est nommé curé des paroisses de Marchaux-Rigney, de Beaupré et de Notre-Dame d’Aigremont.

Monsieur l’abbé Jean-François Baudoz, jusqu’à présent prêtre au service du doyenné du Haut-Doubs Forestier, est nommé curé des paroisses du Val d’Usiers-Arc-sous-Cicon et de Montbenoît-Gilley. Il demeure responsable du diaconat permanent.

Monsieur l’abbé Jean-Jacques Courty, jusqu’à présent curé de la paroisse de Frasne, est nommé au service des paroisses du doyenné du Haut-Doubs Forestier.

Monsieur l’abbé Benoît Decreuse, jusqu’à présent curé des paroisses de la Haute-Vallée de la Loue, du Plateau d’Amancey et des Quatre Monts-Epeugney, est nommé curé des paroisses de Levier et de Frasne.

Monsieur l’abbé Joseph Demeusy, jusqu’à présent curé des paroisses du Plateau de Bouclans et du Plateau de Saône, est nommé prêtre au service de la paroisse du Pays de Pontarlier. Il demeure aumônier des Equipes du Rosaire du Doubs.

Monsieur l’abbé Anthony Chopard, jusqu’à présent coopérateur aux paroisses de Marnay-Recologne, de Notre-Dame des Vignes et du Pays de Franois, est nommé curé des paroisses du Plateau de Bouclans et du Plateau de Saône.

Père Jean-Théodore Randriamahenina, missionnaire de Notre-Dame de la Salette, jusqu’à présent coopérateur aux paroisses des Quatre Monts-Epeugney, du Plateau d’Amancey et de la Haute Vallée de la Loue, est nommé curé des paroisses des Quatre Monts-Epeugney, du Plateau d’Amancey et de la Haute-Vallée de la Loue avec l’accord de son supérieur.

Monsieur l’abbé Sébastien Moine, jusqu’à présent prêtre-étudiant, est nommé vicaire pour les paroisses du doyenné des Plateaux du Doubs à mi-temps.

Monsieur l’abbé Franck Ruffiot, jusqu’à présent curé des paroisses de Levier, du Val d’Usiers-Arc-sous-Cicon et de Montbenoît-Gilley, est nommé curé des paroisses de Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne Mailley-Vellefaux.

Monsieur l’abbé Emmanuel Barsu, jusqu’à présent prêtre-étudiant, est nommé vicaire pour les paroisses de Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne Mailley-Vellefaux à deux-tiers temps.

Monsieur l’abbé Etty Rodolphe Koffy, prêtre du diocèse d’Abidjan, est nommé vicaire pour les paroisses de Notre-Dame de la Motte de Vesoul et de Sainte-Anne Mailley-Vellefaux avec l’accord de son évêque.

Monsieur l’abbé Pierre Bergier, jusqu’à présent curé de la paroisse Calixte II de Quingey, est nommé curé des paroisses de Gray, du Val de Pesmes et d’Arc-Autrey-Champlitte.

Monsieur l’abbé Jean Kita, jusqu’à présent curé de la paroisse du Pays de Lure, est nommé au service des paroisses du doyenné de la Plaine de Gray. Il demeure aumônier des Equipes du Rosaire de la Haute-Saône.

Monsieur l’abbé Florent Belin, jusqu’à présent curé des paroisses de Notre-Dame de La Motte de Vesoul et de Sainte-Anne Mailley-Vellefaux, est nommé curé de la paroisse du Pays de Lure.

Monsieur l’abbé Frédéric Dumas, prêtre du diocèse d’Autun, jusqu’à présent chapelain de la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, est renouvelé pour une année dans sa fonction de chapelain de Notre-Dame du Haut avec l’accord de son évêque.

Monsieur l’abbé Christophe Bazin, curé des paroisses de Luxeuil-Est Saint-Colomban, de Luxeuil-Ouest Sainte-Thérèse, de la Vallée du Breuchin et administrateur des paroisses de Saint-Loup-sur-Semouse et de Fougerolles, est nommé également curé des paroisses de Saint-Loup-sur-Semouse et de Fougerolles.

Monsieur l’abbé Anthony Chopard est nommé aumônier des étudiants de La Source au sein du service diocésain de l’Evangélisation des Jeunes et des Vocations, à tiers-temps.

Monsieur l’abbé Eric Poinsot, vicaire général, devient le référent pour l’Aumônerie des Artisans de la Fête.

Monsieur l’abbé Epiphane Sandwide est nommé aumônier pour la Haute-Saône du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement.

Ont renoncé à leur charge curiale :

Monsieur l’abbé Joseph Demeusy, jusqu’à présent curé des paroisses du Plateau de Bouclans et du Plateau de Saône.

Monsieur l'abbé Jean Kita, jusqu'à présent curé de la paroisse du Pays de Lure.

Monsieur l'abbé Denis Membrey, jusqu'à présent administrateur de la paroisse de Marchaux-Rigney.

Monsieur le chanoine Norbert Petot, jusqu'à présent curé des paroisses Sainte-Jeanne-Antide et Saint-Vincent-de-Paul de Besançon.

Monsieur l'abbé Gérard Thevenin, curé des paroisses de Notre-Dame d'Aigremont et de Beaupré.

Monsieur l'abbé Jean-Jacques Courty, curé de la paroisse de Frasne.

Par ailleurs,

Monsieur l’abbé Sébastien Girard est autorisé à prendre une année supplémentaire de congés pour études.

Monsieur l’abbé Denis Membrey est chargé de coordonner le service de remplacement dominical.

Monsieur l’abbé Gérard Thevenin résidera au Centre diocésain, 20 rue Mégevand, 25000 Besançon.

Monsieur l’abbé Hilaire Vernier, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre, est nommé par son supérieur, avec l’accord de Mgr Dominique Blanchet, au service des fidèles attachés à la forme extraordinaire du rite romain du diocèse de Belfort-Montbéliard.