Un nouvel institut de formation dans le diocèse de Vannes

Grande nouveauté de la rentrée 2020 pour le diocèse de Vannes : Monseigneur CENTENE a souhaité créer pour le diocèse un institut de formation appelé « ATHENEE ». Le but est de donner une nouvelle dynamique à la formation, en la fondant toujours plus dans le Christ et l’Eglise, en renforçant la rencontre entre les acteurs pastoraux et en harmonisant l’ensemble des parcours de formation. L’Athénée formera l’intelligence et le coeur des hommes et des femmes pour les aider à rendre compte de leur joie et de leur attachement au Christ.

L’Athénée sera un « instrument de formation humaine et chrétienne, intellectuelle et culturelle pour tous les acteurs pastoraux du diocèse, pour toute personne souhaitant se former ».

L’évêque en a confié la gestion au service diocésain de formation humaine et chrétienne, en lien avec le Père Ivan BRIENT, vicaire général, et les services diocésains.

Tout participant rentre dans un cursus à la carte, lui permettant de se former dans le domaine pastoral où il s’implique : liturgie, funérailles, catéchèse, santé, solidarité, etc…

Ce cursus commencera désormais par une première année commune. A la lumière de la Parole de Dieu, des questions philosophiques, théologiques, patristiques, ecclésiales, artistiques et d’écologie humaine sont abordées. L’Athénée invite à mieux découvrir le diocèse et l’Eglise. Il permet que chacun puisse devenir missionnaire dans ses engagements, sur son lieu de travail et de vie. Cette première année commune sera proposée dans différents lieux du diocèse, pour faciliter la participation de tous.

Ce nouveau cursus de formation débutera à la rentrée des vacances de la Toussaint 2020. Pour autant, la transition avec les parcours déjà engagés se fera progressivement.

POURQUOI CE NOM : ATHENEE ?

Ce mot fait référence à l’Antiquité. Il est inspiré de l’Athenæum, une école pour former les personnes, fondée par Hadrien vers 133/135 après JC, pour promouvoir les études littéraires et scientifiques. Hadrien l’appelle ainsi en référence à la ville d’Athènes qui est considérée à l’époque comme l’un des plus importants centres culturels. C’est un lieu de rencontre et d’enseignement des philosophes, des rhéteurs … Là où l’on se cultive, où l’on lit et travaille en profondeur des œuvres littéraires et philosophiques de référence…