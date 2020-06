Les six évêques de Normandie (Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de Coutances et Avranches, Mgr Jacques Habert, évêque de Séez, Mgr Christian Nourrichard, évêque d’Évreux) ont décidé de la création de l’Institut Normand de Sciences Religieuses (INSR) qui ouvrira ses portes en septembre 2020 à Caen et à Rouen. Il est rattaché à l’IER – Institut Supérieur de Sciences Religieuses de l’Institut Catholique de Paris.

Placé sous l’autorité de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen (Modérateur de l’INSR), cet institut proposera un enseignement en sciences religieuses conforme au programme de l’IER, ISSR de l’Institut Catholique de Paris (ICP) dont il dépend. C’est le Theologicum – Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’ICP qui délivrera au nom du Saint Siège le diplôme canonique (Baccalauréat canonique en sciences religieuses) qui correspond à une licence européenne.

Promouvoir la formation des laïcs, religieux et religieuses est la mission de ce nouvel institut « afin qu’ils enrichissent leur propre vie chrétienne, qu’ils soient capables de rendre raison de leur foi ». L’INSR « promeut la formation religieuse des laïcs et des personnes consacrées et prépare les candidats aux différents ministères laïcs et services ecclésiaux » (art. 1 des statuts).

L’Institut Normand des Sciences Religieuses est issu du Centre d’Études Théologiques de Caen, ouvert en 1971, et du Centre Théologique Universitaire de Rouen, ouvert en 1996. Regroupées dans ce nouvel institut, les équipes mettront leur expérience au service de l’Église en vue de répondre à l’appel du Pape François qui souhaite « une relance des études pour tout le peuple de Dieu » (cf. Veritatis Gaudium, 8 décembre 2017).

Au travers de ce nouvel Institut qui lui est rattaché, l’IER offre aux laïcs, aux religieux et religieuses de Normandie la possibilité de suivre sa formation universitaire. L’IER contribue au soutien de l’enseignement supérieur en régions voulu par l’ICP et favorise la mise en œuvre d’une formation en théologie et pastorale qui réponde aux enjeux contemporains : l’intelligence de la foi et la recherche de sens dans un monde souvent indifférent à l’existence de Dieu. L’IER met son expertise au service de la mission et des besoins de formation tout au long de la vie. L’INSR bénéficiera ainsi des ressources et de la recherche en théologie de l’Institut Catholique de Paris.

L’inauguration officielle de l’INSR aura lieu le 10 septembre 2020 à Caen en présence des évêques de la province de Normandie, des autorités de l’ICP et de l’archevêque de Reims Mgr Eric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des Évêques de France, qui donnera le soir même la conférence de rentrée de l’INSR.