Dernière lettre aux Amis de la Fraternité Saint-Pierre (Juin 2020)

La dernière lettre aux Amis et Bienfaiteurs de la Fraternité Saint-Pierre de Juin 2020 est parue il y a quelques jours. Plusieurs articles évoquent la période de confinement qui s’est achevée et le nécessaire renouvellement que nous devons opérer dans notre vie spirituelle. En ce mois de juin, l’abbé Benoît Paul-Joseph, Supérieur du District de France, évoque également les ordinations sacerdotales (14 nouveaux prêtres pour la Fraternité Saint-Pierre dont 3 Français)

Chers amis et bienfaiteurs,

« Je suis tant homme que rien plus » aimait à écrire saint François de Sales, rappelant ainsi que notre nature d’homme, malgré son immense dignité ou les grâces divines dont elle a pu faire l’objet, reste une réalité limitée et vulnérable. La récente pandémie qui nous a frappés nous a rappelé qu’en dépit de nos prouesses médicales ou technologiques, nous restions « tant homme que rien plus ». Autrement dit, l’homme est une créature, certes la plus belle et la plus noble de l’univers visible, mais un être borné, qui ne peut repousser les limites de sa nature. Et le sacerdoce catholique est certainement l’une des manifestations les plus éclatantes de l’aphorisme salésien : configuré au Christ-prêtre et dépositaire de ses pouvoirs divins, le prêtre reste une créature de chair et de sang, un homme avec son histoire et ses faiblesses, « un vase d’argile » dira saint Paul. Une ancienne image d’ordination sacerdotale comportait ces mots, écrits au verso: « Que les prêtres soient un peu, par leurs vertus, ce qu’ils sont par leurs pouvoirs ». Le cérémonial d’ordination demande, lui, aux ordinands, « d’imiter ce qu’ils célèbrent », imitamini quod tractatis, c’est-à-dire de travailler à ce que leur vie corresponde toujours mieux aux actes saints qu’ils posent et aux vérités qu’ils enseignent. Il s’agit d’une exigence redoutable et c’est la prière que nous faisons monter vers Dieu, à quelques semaines de l’ordination sacerdotale de nos jeunes confrères : que leur vie s’accorde avec ce qu’ils accompliront à l’autel.

Abbé Benoît Paul-Joseph

Supérieur du District de France