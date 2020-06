Le cardinal Sarah à la paroisse personnelle de la Trinité des Pèlerins (Rome)

A l’occasion de la fête de Saints Pierre et Paul en l’église de la Trinité des Pèlerins (paroisse personnelle de la Fraternité Saint-Pierre à Rome) le lundi 29 juin, le Cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, assistait à la messe solennelle célébrée par Don Jean-Cyrille Sow, FSSP, curé de la paroisse à l’occasion de sa dernière messe publique avant son départ. En raison de soucis de santé, l’abbé Sow est nommé à la Maison Saint Padre Pio (Lyon) et est remplacé par l’abbé Brice Meissonnier, actuel Supérieur de la Maison Saint Padre Pio en charge de la Collégiale Saint-Just à Lyon, qui deviendra à la rentrée le nouveau curé de la paroisse personnelle.

Photos FSSP Trinité des Pèlerins