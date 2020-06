Une nouvelle vie pour le cardinal Barbarin

Je veux continuer à servir comme un prêtre parce que c’est la plus belle vocation du monde ! Et j’ai trouvé l’endroit pour dans le diocèse de Rennes, comme aumônier de la maison mère des Petites Sœurs des pauvres à Saint-Pern. Je crois que ce sera vraiment très beau. J’assurerai le service quotidien d’un prêtre dans une grosse maison. Il y a la maison généralice des Petites sœurs des pauvres, la maison de propédeutique de toute la Bretagne juste à côté, des cours au séminaire de Rennes. Bref, il y aura du monde à servir !

Que ferez-vous concrètement ?

Il y aura la messe à célébrer tous les jours, les cours à donner, etc. Pour le reste je n’en sais rien encore… Mais j’imagine que je pourrai me consacrer aussi à la direction spirituelle de x ou de y et confesser ceux qui le demanderont. Tout cela est pour moi une grande cause de joie. […]