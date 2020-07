Photos: Ordinations sacerdotales à la Fraternité Saint-Pie X

Ce 29 juin 2020 en la fête de Saints Pierre et Paul, Mgr Tissier de Mallerais, évêque auxiliaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, a célébré la messe pontificale d’ordination de 9 prêtres de la Fraternité Saint-Pie X et un capucin de Morgon (France) dont 6 Français pour la FSSPX les abbés Jules Doutrebente, Louis Gravrand, Grégoire Molin, Antoine Paccard, Benoît Philippon et Xavier Rességuier.

Photos La Porte Latine