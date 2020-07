Le père Thierry Magnin devient recteur délégué de l’université catholique de Lille

Après sa démission du secrétariat général de la Conférence des évêques de France, l’abbé Magnin rejoint l’université catholique de Lille, nommé par par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille et chancelier de l’université, mais qui lorgne actuellement l’archevêché de Lyon.

Le père Magnin succède au père Luc Dubrulle et rejoint le nouveau président-recteur Patrick Scauflaire, ainsi que Thérèse Lebrun, président-recteur délégué pour le secteur santé-social.

Ordonné prêtre en 1985, ancien vice-recteur de l’Institut catholique de Toulouse et recteur de l’Université catholique de Lyon, ingénieur de l’École Catholique d’Arts et Métiers (ECAM Lyon), titulaire de doctorats en sciences physiques et en théologie, l’abbé Thierry Magnin est impliqué dans la bioéthique, et notamment le transhumanisme.

L’Université Catholique de Lille fédère cinq facultés, une vingtaine d’écoles et grandes écoles et le groupement hospitalier Saint-Philibert. Elle accueille 33 000 étudiants, dont 6 681 internationaux.