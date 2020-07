Une vingtaine d’évêques à trouver

Le nonce a du pain sur la planche. Cinq diocèses sont vacants, parmi lesquels l’archevêché de Lyon, et 15 évêques sont ou seront prochainement touchés par la limite d’âge. Sans parler des démissions pour épuisement ou maladie, comme Mgr Michel Santier à Créteil.

5 diocèses sont actuellement en attente d’évêque : Créteil, Bayeux et Lisieux, Lyon (pour lequel la nomination serait imminente : on parle d’un nom d’ici le 14 juillet. Mgr Lebrun aurait été écarté de la liste et Mgr Ulrich ne serait plus qu’un lointain souvenir), Nantes et Saint-Claude.

Depuis novembre, il n’y a pas eu de nomination en France. Il faut dire que le nouveau nonce, nommé en janvier, est arrivé en mars… pour se confiner à la nonciature.

15 évêques ont atteint ou approchent la limite d’âge :

Diocèse de Saint-Denis de La Réunion : Mgr Gilbert Aubry , 78 ans.

, 78 ans. Diocèse de Nouméa : Mgr Michel-Marie Calvet , 76 ans.

, 76 ans. Diocèse d’Arras : Mgr Jean-Paul Jaeger , 75 ans

, 75 ans Diocèse d’Auch, Mgr Maurice Gardès , 75 ans.

, 75 ans. Diocèse de Nice : Mgr André Marceau , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse de Versailles : Mgr Eric Aumonier , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse d’Avignon : Mgr Jean-Pierre Cattenoz , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse de Saint-Flour : Mgr Bruno Grua , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse de Basse-Terre et Point-à-Pitre : Mgr Jean-Yves Riocreux , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse de Cayenne : Mgr Emmanuel Lafont , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse de Nîmes : Mgr Robert Wattebled , 74 ans.

, 74 ans. Diocèse de Toulouse : Mgr Robert Le Gall , 74 ans

, 74 ans Diocèse de Troyes : Mgr Marc Stenger , 73 ans.

, 73 ans. Diocèse de Montpellier : Mgr Pierre-Marie Carré, 73 ans.

Pour les diocèses les plus importants, le nonce propose un évêque qui a fait ses preuves. Pour des petits diocèses, comme Saint-Claude, il faut trouver dans le clergé diocésain. Par ailleurs, une douzaine d’évêques auxiliaires sont susceptibles de devenir titulaires.

Depuis 2013, 47 évêques ont été nommés par le pape François.