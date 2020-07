La messe du 15 août à Lourdes sera célébrée par le cardinal Pietro Parolin

A l’invitation du Pèlerinage National et du Sanctuaire de Lourdes, le cardinal Pietro PAROLIN, secrétaire d’Etat du Pape François, vient d’annoncer sa venue dans la cité mariale pour présider la fête de l’Assomption, ce 15 août 2020.

Il participera ainsi au 147e Pèlerinage National qui se déroule du 13 au 16 août, présidé cette année par Mgr Antoine Hérouard, évêque auxiliaire de Lille et délégué apostolique du sanctuaire de Lourdes, et organisé par l’Association et l’Hospitalité Notre-Dame de Salut. Il s’agit d’une importante démarche pèlerine vers la Grotte de Massabielle où La Vierge Marie est apparue à Bernadette (1858).

Cette année marquera aussi le 175e anniversaire de la fondation des Augustins de l’Assomption (Assomptionnistes), qui ont lancé le Pèlerinage National et Bayard (Le Pèlerin, La Croix…).