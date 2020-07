9 évêques français signent un appel du CCFD contre les entreprises

Dans une déclaration contre les abus commis par certaines entreprise, des cardinaux et les évêques appellent les États à adopter une législation contraignante visant à réglementer l’activité des entreprises et les rendre juridiquement responsables. Cette déclaration du CCFD, organisme pro-avortement, s’en prend aux entreprises et non aux Etats, et encore moins aux lobbys. Aussi il est étrange que 110 évêques aient pris la peine de la signer.

3 cardinaux ont signé ce texte :Cardinal Jean-Claude Hollerich, Luxembourg ; Cardinal Charles Maung Bo, Myanmar ; Cardinal Alvaro Ramazzini, Guatemala

Voici les évêques français signataires de la déclaration :