Le Séminaire Saint Pie X d’Ecône a 50 ans !

Pour commémorer dignement les 50 ans de cette première rentrée, le Séminaire Saint-Pie X organisera, le jeudi 24 septembre 2020, une journée de festivités dont voici le programme indicatif :

9h00 : messe pontificale en l’église du Cœur Immaculé de Marie

à l’issue de la messe : transfert de la dépouille mortelle de notre vénéré Fondateur du caveau du séminaire à la crypte de l’église du Cœur Immaculé de Marie

à l’issue de la cérémonie : apéritif sur le parvis suivi d’un repas pour tous les membres de la Fraternité

une possibilité de restauration est offerte à un prix modique pour tous les fidèles. Merci de vous inscrire en cliquant ici.

durant les agapes, évocation des débuts d’Ecône par plusieurs anciens et projection d’archives photographiques

18h30 : 1ères vêpres de saint Nicolas de Flüe, patron principal de la Suisse.

Rappelé à Dieu le 25 mars 1991, Mgr Lefebvre repose dans le caveau du Séminaire depuis le jour de ses obsèques qui furent célébrées le 2 avril 1991.

Le transfert dans la crypte de l’église est une décision du Supérieur général prise à la suite du voeu du Chapitre général de 2018. Il favorisera l’accès au tombeau du fondateur de la Fraternité Saint-Pie X en le mettant à l’honneur.

Afin que le plus grand nombre de prêtres, de frères et de religieuses puisse participer à cette journée, un jour de semaine a été retenu pour ce transfert et pour ce jubilé.