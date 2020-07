Un nouveau Supérieur pour les Missionnaires de la Miséricorde Divine

La Société des Missionnaires de la Miséricorde Divine ont un nouveau Supérieur Général, l’abbé Jean-Raphaël Dubrule suite à la démission de l’abbé Fabrice Loiseau, fondateur, pour raison de santé.

Agé de 41 ans, l’abbé Dubrule est originaire de Versailles. Après quelques années au Séminaire Saint-Pierre de Wigratzbad (FSSP), il est entré dans la communauté à sa fondation comme séminariste en 2005 et a été ordonné prêtre en 2007. La communauté compte 8 prêtres et 19 séminaristes ou frères, la communauté est présente dans 4 diocèses Toulon, Marseille, Lyon et Strasbourg.

L’abbé Fabrice Loiseau, en raison de son état de santé suite à des difficultés cardiaques ayant nécessité deux coronographies, a décidé de remettre sa démission de supérieur de la communauté à Mgr Dominique Rey. Comme le nombre de membres engagés définitivement n’était pas suffisant pour faire une chapitre général, Mgr Rey a consulté l’ensemble des prêtres et frères engagés définitivement et a nommé l’abbé Jean-Raphaël Dubrule supérieur de la communauté jusqu’au prochain chapitre. L’abbé Loiseau demeure curé de la paroisse Saint-François-de-Paule. Les abbés Eloi Gillet et Matthieu Bévillard sont nommés membre du Conseil de la communauté. L’abbé Hugues de Franclieu est nommé économe. C’est donc dans la continuité de nos charismes que se vit ce changement. Nous vous remercions pour votre prière et nous vous assurons de la nôtre.

Missionnaires de la Miséricorde Divine