Marlène Schiappa vante ce matin son prix de la laïcité du Grand Orient de France

Ce matin, Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté dans l’actuel gouvernement de Jean Castex, était l’invitée de BFMTV et de RMC. Interrogée sur le périmètre de son nouveau ministère par la journaliste Apolline de Malherbe, Marlène Schiappa a abordé la question des “valeurs”. Au titre de ces dernières, elle a mentionné la laïcité, n’hésitant pas à rappeler qu’elle avait reçu le prix de la laïcité du Grand Orient de France (GODF). Marlène Schiappa, alors secrétaire d’État chargée à l’égalité entre les femmes et les hommes, avait en effet reçu ce prix le 8 décembre 2017. Ironie de la situation, ce même jour, les catholiques fêtent quelque chose d’important… Marlène Schiappa reste très militante sur la question de la laïcité, quitte à revendiquer fièrement le soutien d’une officine foncièrement anticléricale et violemment hostile au catholicisme.

La référence de Marlène Schiappa au prix laïcité Grand Orient peut être vue sur la vidéo suivante (9ème minute et 9ème seconde):