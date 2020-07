Une église desservie par la Fraternité Saint-Pierre en Floride incendiée

Ce samedi matin 11 juillet à 7h30, un homme a mis le feu à l’église Reine de la Paix d’Ocala (Floride – USA). L’homme a percuté volontairement les portes de l’église avec son véhicule, avant de répandre de l’essence dans le narthex et de jeter un cocktail Molotov pour incendier l’église. Personne n’a été blessé, seuls quelques paroissiens étaient présents et préparaient la messe du jour. L’homme a été arrêté par le police à une quinzaine de kilomètres de là. Cette paroisse d’Ocala applique le Motu Proprio Summorum Pontiifcum, un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre implanté à Saratosa vient célébrer la messe dans la forme extraordinaire chaque dimanche et fêtes.

Catholic News Agency