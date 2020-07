Une commune fait appel au pape pour financer les travaux de l’église

Monseigneur Minnerath, accompagné de la conseillère départementale et régionale Emmanuelle Coint, et de l’architecte du patrimoine Dominique Jouffroy, s’est rendu à Tichey (Côte-d’Or) mercredi 15 juillet, suite à un courrier envoyé au Vatican par le conseil municipal afin de solliciter l’aide du souverain pontife pour le financement des travaux de restauration de l’église. Cette demande a reçu une réponse positive.

L’église Saint-Pierre a besoin de travaux très importants pour un devis de 700 000 euros. Il faut refaire la toiture qui n’est plus étanche, et les murs donnent des signes de fatigue inquiétants. L’édifice abrite des éléments classés monuments historiques, comme la chaire du 18e siècle et son ébénisterie.

L’église, propriété de l’Etat depuis les vols des biens de l’Eglise, en 1791 puis en 1905, n’est pas entretenue… Le conseil municipal a obtenu 21 000 euros de la Fondation du patrimoine et 4 000 euros de la Sauvegarde de l’Art Français. La région Bourgogne Franche-Comté a versé 15 000 euros et le département 60 000 euros. La dotation d’Equipement des Territoires Ruraux s’élève à 71 000 euros. Tout cela n’est pas suffisant. Alors la commune fait appel à l’Eglise…

