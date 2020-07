Dernière revue du Séminaire Saint Philippe Néri (Gricigliano) Juillet 2020

L’Institut du Christ vient de faire paraître le numéro annuel de la revue du Séminaire Saint Philippe Néri de Gricigliano (Année 2020) consacré à la Romanité. On peut retrouver plusieurs contributions sur le sujet “Qu’est-ce que la Romanité”, “La Romanité aux yeux de l’histoire” ou encore sur ce saint si cher à l’Institut du Christ Roi “Saint François de Sales, un évêque profondément romain” .

Rappelons nous comme l’écrit le chanoine Mora dans son éditorial : “Notre attachement à l’Eglise est chaque jour mis à l’épreuve par un nouveau scandale, fondé ou non, véhiculé avec une avidité malsaine dans un monde toujours plus hostile à la foi catholique et à la morale évangélique. Pourtant, rien ne pourra jamais ébranler le fondement de l’Eglise catholique romaine, car ‘les portes de l’enfer ne prévaudront point contre elle’ (Mt 16,18). Pourtant, rien ne devrait jamais, par conséquent, entamer notre espérance que Dieu nous donnera sa grâce ici-bas par l’intermédiaire et sous la conduite de l’Eglise pour nous mener à la vie éternelle“

Ci-dessous la post face de Mgr Wach, prieur général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre :

