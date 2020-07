Un évêque américain dit son émotion d’avoir découvert la messe traditionnelle

Mgr Joseph Strickland, évêque de Tyler au Texas, a été interviewé par le National Catholic Register (NCR). Il exprime ce qu’il a ressenti en découvrant la messe latine traditionnelle et notamment en célébrant pour la première fois dans cette forme du rite romain le 11 juin dernier. La Fraternité Saint-Pierre dispose désormais d’une paroisse dans ce diocèse.

Extrait de l’article repris par le district Nord Américain de la Fraternité Saint-Pierre

Une fois le Motu Proprio établi et nous avons été encouragés à faciliter la célébration de la messe latine traditionnelle, nous l’avons fait – mon secrétaire était un prêtre de la FSSP [Fraternité sacerdotale Saint-Pierre], donc je sais qu’il était à l’aise avec le rite. J’ai donc choisi d’amener la Fraternité pour établir une petite communauté ici, et, encore une fois, cela m’était très étranger. Alors, quand ils s’approchaient de la cathédrale – et cela semble si péjoratif maintenant – je me suis souvent retrouvé à dire: “Ah, voici ces gens.” Bien sûr, j’ai été encouragé à les accueillir et à les inviter en tant que recteur de la cathédrale. Plus tard, ils ont établi leur paroisse, Saint Joseph artisan, et l’une des toutes premières choses que j’ai faites en tant qu’évêque a été de célébrer la confirmation pour eux en latin. C’était un peu différent pour moi, célébrer les confirmations en dehors de la messe – comme cela se fait dans le rite traditionnel. Ils ont plaisanté mon latin qui avait un accent espagnol !

Qu’est ce qui a changé ? Qu’est-ce qui vous a incité à apprendre la forme extraordinaire ?

Je suis évêque depuis sept ans et demi, et nous avons des prêtres et des séminaristes qui ont manifesté leur intérêt pour la forme extraordinaire, ainsi que des familles – jeunes familles – participant, allant dans les paroisses de la Fraternité. De plus en plus, j’ai trouvé des gens exprimant leurs désirs après de moi de permettre la messe latine – et, bien sûr, je l’ai fait, en suivant le Motu Proprio. Je me suis de plus en plus senti attirer par la messe latine et de l’attrait des gens pour elle, et que ce n’était pas cette chose désuète et négative qui devait rester enterrée.

Son Excellence énumère quelques-unes des ressources qui l’ont aidé à apprendre la messe traditionnelle, y compris les vidéos pédagogiques YouTube de la FSSP. Il a également partagé un moment merveilleusement émouvant qui lui est arrivé pendant la messe :

Juste la beauté du caporal et la façon dont l’Hostie et le calice sont traités – je dois dire [longue pause, remplie d’émotion] Je pouvais à peine dire les mots de consécration parce que je suis devenu si rempli d’émotion, si profondément frappé par ces mots. Dieu merci, nous devons seulement les chuchoter dans ce rite, car je ne suis pas sûr que j’aurais pu parler au-dessus de ce chuchotement, tellement frappé et ému. C’était la première fois de ma vie que je prononçais ces mots en latin et je pouvais à peine les sortir. C’était vraiment indescriptible.