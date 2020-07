Décès du vicaire général du diocèse de Rodez

Nul ne pouvait s’attendre à cette mort subite qui plonge la communauté paroissiale, le doyenné et le diocèse tout entier dans une profonde tristesse. Attentif à chacun, et plus particulièrement aux plus démunis, le Père Bernard voulait que grandisse, au sein de notre Église, la bienveillance et la fraternité.

Sur le site de la paroisse Jean-XXIII, Alain Desmarest, membre de l’équipe d’animation paroissiale écrit :

Dans l’un de ses derniers messages qu’il nous a adressé, via le site de la paroisse, il insistait sur notre capacité, dans la période de crise sanitaire que nous vivons, à accueillir la parole de Dieu, afin, disait-il, « de ne pas être pris au dépourvu lors de l’arrivée d’autres événements qui pourraient encore venir bousculer nos routines et nos projets. »