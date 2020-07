13 séminaristes dans le diocèse de Luçon

Interrogé dans Ouest-France, Mgr François Jacolin, évêque de Luçon, se réjouit de l’ordination sacerdotale d’Alexandre Guillaud aujourd’hui :

C’est le premier prêtre que je vais ordonner depuis que je suis évêque en Vendée, c’est assez émouvant. Depuis deux ans que je le connais, il y a une relation de confiance et d’amitié qui s’est nouée entre nous. […]

À quand remonte la dernière ordination dans le diocèse ?

En 2017, mais c’était un religieux qui n’est pas en paroisse. Les dernières ordinations de trois prêtres diocésains remontent à 2016. On espère que l’ordination de cette année donne de bonnes idées à d’autres.

Combien de séminaristes sont actuellement en formation pour le diocèse ?

Ils sont quinze Vendéens mais l’un partira en mission en Asie quand il sera ordonné et l’autre est religieux. Il y a donc treize séminaristes actuellement en formation pour le diocèse de Luçon. Parmi eux, onze sont dans leurs trois premières années. Ce sont de jeunes pousses qui donnent beaucoup d’espoir. Ils se préparent avec beaucoup de cœur et nous espérons que tous puissent aller jusqu’à l’ordination. Mais le temps du séminaire est aussi un temps de discernement. Ils doivent choisir en toute liberté. On préfère demander à certains de s’arrêter si ce n’est pas complètement leur voie.

Treize séminaristes actuellement, c’est quand même une augmentation ?

C’est une augmentation substantielle. Et il y a aussi quatre jeunes hommes en année propédeutique, en prédiscernement avant le séminaire. C’est encourageant.

Comment expliquez-vous cette augmentation ?

Elle est due à une pastorale des vocations très dynamique. […]