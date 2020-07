Incorrigibles

Un paroissien de Nantes interprète l’action de l’incendiaire :

Nantes: après les aveux du bénévole, ce paroissien n’imagine pas que l’incendie de la cathédrale puisse “être autre chose qu’un geste de désespoir” pic.twitter.com/Df122BChJW — BFMTV (@BFMTV) July 26, 2020

Ce catholique confond réalité avec ressenti, justice et pardon. Sa bonasserie est l’exact contraire de la bonté : elle s’exerce en paroles aux frais de la communauté et non en actes personnels. Ce n’est pas de la charité mais de l’imbécilité. Jadis, dans nos campagnes, quand dans une ferme on accueillait un vagabond que l’on faisait dormir dans la paille de la grange, on lui confisquait son briquet jusqu’au lendemain. Donner la clef de la cathédrale à un immigré, il faut manquer totalement de discernement.

Le clergé français devrait sortir de son angélisme et tenir compte du témoignage et du martyr des communautés chrétiennes dans les pays à majorité musulmane et dans ceux où sévit l’islamisme.

Quant à l’Etat, propriétaire des cathédrales depuis qu’il les a confisquées, il est tout aussi responsable. Lui qui réglemente tout ne pourrait-il pas établir une charte de sécurité pour ses monuments, installer des système de surveillance électronique, mettre un peu de cet argent qu’il dilapide en pure perte dans les banlieues ?