Une idéologue d’extrême gauche enseigne à l’Institut catholique de Paris

Alice Coffin, élue EELV au Conseil de Paris, fervente activiste lesbienne et féministe, cofondatrice de l’Association des journalistes LGBT, s’est fait remarquer encore récemment pour sa critique du mariage :

“Ne pas avoir un mari, ça m’expose à ne pas être violée, ne pas être tuée, ne pas être tabassée”.

Sic.

Cette demoiselle enseigne l’écriture journaliste à l’Institut catholique de Paris et à l’Université Paris 1.

Mais pourquoi l’Institut dit catholique de Paris l’a prise dans son équipe enseignante ? Nous avions déjà posé cette question en 2018. Et nous attendons toujours la réponse.

Le recteur de l’ICP est le Pr. Philippe Bordeyne, élu en septembre 2011 par l’Assemblée des évêques fondateurs de l’Institut Catholique de Paris. Régie par des statuts universitaires canoniques et des statuts civils, l’ICP est une association 1901 placée sous l’autorité d’une Assemblée Générale composée des 34 évêques fondateurs et administrée par un Conseil d’Administration composé de personnalités du monde politique, économique ou éducatif. Sous l’autorité du Saint-Siège, l’ICP répond aux exigences fixées par la Congrégation pour l’Enseignement Catholique et certaines de ses facultés délivrent des diplômes canoniques, visés par le Saint-Siège.

Faut-il demander au Saint-Siège des explications ?