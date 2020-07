Fermeture de la librairie Notre-Dame de France (Paris)

Bonnes affaires en vue !

Chers amis,Après plus de 20 ans d’activité, l’aventure de la librairie Notre-Dame-de-France à Paris prendra fin le 8 août 2020. Nous liquidons notre stock et vous proposons de nombreux livres et objets à 20 % voire 30 % de remise. Si vous avez l’occasion de venir à Paris en juillet, n’hésitez pas à nous rendre une petite visite. Vous y ferez de bonnes affaires et vous pourrez vous fournir en livres introuvables ailleurs pour des prix défiants toute concurrence ! La librairie sera remplacée à partir du mois de septembre par le Comptoir des monastères, un magasin d’artisanat religieux qui vous proposera également quelques bons livres soigneusement triés sur le volet ! Souhaitons donc longue vie au Comptoir des monastères, et faisons lui bon accueil à partir du mois de septembre.La librairie Notre-Dame-de-France (33, rue Galande – 75005 Paris – RER Saint-Michel / Notre-Dame) est ouverte du mardi au samedi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30, jusqu’au 8 août, dernier jour d’ouverture au public.La librairie Notre-Dame-de-France (33, rue Galande – 75005 Paris – RER Saint-Michel / Notre-Dame) est ouverte du mardi au samedi, de 11 h à 13 h et de 14 h à 19 h 30, jusqu’au 8 août, dernier jour d’ouverture au public