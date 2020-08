Agenda: Une retraite avec Notre-Dame de Chrétienté les 3 et 4 octobre

Un lecteur nous invite à diffuser cette annonce pour la retraite prêchée pour les cadres et pèlerins de Notre-Dame de Chrétienté par l’abbé Alexis Garnier, aumônier général de l’association

Amis pèlerins, rejoignez notre

retraite Notre-Dame-de Chrétienté à Fontgombault sur

LA SAINTETÉ

les 3 et 4 octobre 2020

« Vous serez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis Saint » (Lévitique XX, 26).

« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu, V, 48).

Pour qui ?

Où ?

Quand ?

Pour se rendre à l’abbaye : la gare la plus proche est la gare de Blanc. Un covoiturage pour rejoindre l’abbaye vous est proposé le vendredi soir à 20h, 21h et 22h et le samedi matin à 9h.: les hommes sont accueillis à l’hôtellerie et les femmes au village d’hôtes. Pour les personnes mariées, possibilité de chambre commune au village d’hôtes. Toutes les inscriptions se font auprès de Notre-Dame de ChrétientéLes samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020.Possibilité d’arriver dès la veille, le vendredi 2 au soir (ne pas dépasser 22 heures pour l’arrivée à l’abbaye) Fin de la retraite à 13h30 après le déjeuner du dimanche.

