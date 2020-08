La Fraternité Saint-Pierre au Viet-Nam

Depuis quelques mois, l’abbé Laurent Demets, FSSP, est au Viet-Nam pour essayer de jeter les bases d’une fondation de la Fraternité Saint-Pierre dans le pays. Ordonné en 2000, l’abbé Laurent Demets a été en charge de différents apostolats de la FSSP en France, aux Etas-Unis et au Canada. Après avoir résidé dans un couvent cistercien, il est désormais installé à Saïgon.

Le site du District Nord-Américain de la Fraternité Saint-Pierre donne quelques nouvelles de cet apostolat

Ayant obtenu la permission de ses supérieurs pour démarrer un projet au Vietnam, l’abbé Demets a déménagé officiellement l’année dernière et est resté neuf mois dans le nord du pays dans un monastère cistercien, où il a enseigné le français et l’anglais. Il a voyagé pour célébrer la messe traditionnelle latine et nouer des contacts dans le pays,. Avec l’arrêt des cours au monastère le mois dernier, il s’est installé au sud à Saïgon, où il espère ouvrir le premier apostolat de la Fraternité au Vietnam. Après avoir officié dans une petite résidence et des chapelles de maison pendant quelques semaines, il est maintenant installé à la Maison Saint-Théophane Vénard, qui a été inaugurée le dimanche 26 juillet dernier.

« C’est donc un début, il y a encore beaucoup de choses à faire, ce n’est pas facile mais c’est assez exaltant », a-t-il déclaré.



Bien que les catholiques soient une minorité au Vietnam, l’abbé Demets explique qu’ils sont une minorité forte. Les églises sont grandes et belles, les messes sont bien fréquentées ; les séminaires et maisons religieuses ne manquent pas de vocations. Cela en soi signifie parfois que les gens, bien que n’étant pas opposés à la messe latine, n’y sont pas nécessairement attirés, mais l’abbé Demets est optimiste quant à la croissance, citant la participation à un pèlerinage organisé récemment. A la Pentecôte, l’abbé a conduit 70 membres de la communauté en pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Bãi Dâu, situé sur la magnifique côte sud-est de Saïgon. Il a célébré la messe de la Pentecôte sur un autel extérieur orné de fleurs tropicales, sous une statue de Notre-Dame qui regarde vers la mer turquoise. La messe traditionnelle semblait dans son élément au milieu de l’immense beauté du lieu.

Pour un certain nombre de raisons, l’archevêque de Saigon a demandé que les messes de l’abbé Demets restent privées pour le moment, mais il ne s’oppose pas à ce que l’abbé Demets aide les jeunes de son diocèse à discerner leur vocation au sein de la Fraternité. Et il y a des vocations potentielles.