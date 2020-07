Un lecteur nous indique qu’en raison des vacances scolaires et des conditions sanitaires deux messes dans la forme extraordinaire sont célébrées chaque dimanche et le 15 août en l’église Saint Mathieu de Quimper (29). La messe basse est célébrée à 9h00 et la messe chantée à 10h30. L’abbé Loïc Coutois, FSSP, est en charge de la communauté.

Son confrère l’abbé Télisson, FSSP, célèbre la messe les dimanches et fêtes en l’église paroissiale de Sainte-Sève (Morlaix) à 11h00.

FSSP Quimper