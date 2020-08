Soutenez la restauration du Couvent Saint-Paul de Thiviers

En 2018, l’abbé Aulagnier, Institut du Bon Pasteur, a repris le Couvent Saint-Paul de Thiviers (diocèse de Périgueux) pour en faire une maison pour y prêcher des retraites spirituelles. Cet ancien couvent qui a servi d’hôpital pendant la première guerre mondiale, de pensionnat et d’orphelinat était désaffecté depuis plusieurs années.

L’Institut du Bon Pasteur veut lui redonner sa vocation de lieu de prière, d’accueil et de recueillement. La chapelle dédiée au Sacré-Coeur a déjà été en grande partie restaurée. La nouvelle tranche de travaux consiste à aménager de nouvelles chambres pour les retraites (sur les 30 existantes) ainsi qu’installer une nouvelle chaudière pour l’ensemble. Pour cette restauration, le fonds de dotation Entraide et Tradition sollicite un prêt sans intérêt de 54 000€ sur 5 ans (via la plate-forme Credofunding)

