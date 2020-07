Le ministre des cultes à Rome

Alors que les députées examinent actuellement le projet de loi de bioéthique en seconde lecture, le ministre de l’intérieur et des cultes Gérald Darmanin sera à Rome les 31 juillet et 1er août 2020 pour un bref voyage pendant lequel il doit rencontrer des membres du Saint-Siège et de la communauté catholique locale, et visitera l’église Saint-Louis-des-Français le 31 juillet. L’après-midi, il s’entretiendra ensuite avec le secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral, Mgr Bruno-Marie Duffé.

Le développement humain intégral, cela concerne aussi les enfants qui ont besoin d’un papa et d’une maman ?

Le lendemain, le ministre participera à un hommage au Corps expéditionnaire français en Italie (1943-1944) dirigé par le général Alphonse Juin. Cette cérémonie se déroulera au cimetière militaire français.

Dimanche 26 juillet, le ministre de l’Intérieur était au côté de Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, pour commémorer l’anniversaire de la mort du Père Jacques Hamel.