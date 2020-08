Bioéthique : Invitation à une Prière Universelle spéciale le 15 août 2020, fête de l’Assomption

Message de Mgr Malle, évêque de Gap :

L’Assemblée nationale a adopté, en hâte et dans la discrétion de fin juillet, en seconde lecture, la révision des lois de bioéthique.

Un communiqué de Mgr Pierre d’Ornellas, évêque de Rennes, responsable dugroupe de travail bioéthique de la CEF (Conférence des Évêques de France), pointe avec précision les éléments négatifs et très inquiétants de l’évolution législative qui se prépare. Vous le trouverez ci-joint ; n’hésitez pas à le diffuser largement. Vous pouvez y ajouter ce message.

Pour mesurer jusqu’à quelles extrémités porte le texte voté par les députés, il nous faut aussi pointer un amendement adopté in extremis, en pleine nuit du 1er août, et sans vrai débat : l’ajout du critère de « détresse psycho-sociale » pour justifier un avortement tardif dit médical « IMG », qui peut intervenir pendant les neuf mois de grossesse.

La CEF, avec d’autres, comme Alliance Vita, la Manif pour tous, la Fondation Lejeune, les Poissons Roses, etc… ont mené une action résolue pour informer et faire réfléchir parlementaires et citoyens, avec des arguments de fond. Est-ce en vain ? Rappelons que le processus législatif n’est pas terminé et reprendra, avec un passage au Sénat. Ce sera l’occasion d’une nouvelle mobilisation.

Tout cela n’aura pas été inutile, si ce processus a permis de former notre conscience et celles de nos contemporains pour qu’ils puissent choisir le bien et le meilleur en y engageant leur liberté.

Pour contribuer à cette formation des consciences, et pour demander l’aide du Seigneur face à notre responsabilité à tous quant à cette révision des lois bioéthiques, je vous propose, avec les évêques de France, pour la prochaine fête de l’Assomption, le 15 août, d’ajouter l’intention suivante à la Prière Universelle :

Seigneur notre Dieu, par l’intercession de Marie notre Mère, garde toute ton Église, baptisés, consacrés et ministres ordonnés, dans sa mission prophétique : qu’elle proclame avec douceur et persévérance la beauté de toute vie humaine, qu’elle témoigne de ta tendresse envers toute personne en situation douloureuse, qu’elle poursuive sans se lasser sa mission d’éclairer les intelligences et les consciences pour un juste discernement des techniques biomédicales offertes à l’ingéniosité humaine.

Frères et sœurs, comme nous y invite le Pape François « ne nous laissons pas voler l’espérance » car la parole de Dieu est plus puissante que les lois humaines qui peuvent détruire l’homme en sa dignité originelle. Nous aimons chanter à Marie notre confiance :

« Quand l’angoisse et les périls, le doute … Quand la nuit du désespoir te recouvre … Si ton âme est envahie de colère… Regarde l’étoile, Invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin. »

Par cette prière confiante à la Vierge Marie en son Assomption, patronne de la France, que le Seigneur Jésus nous donne de ne pas douter de notre mission prophétique, reçue de Lui : proclamer, à temps et à contretemps, la joie de l’évangile de la vie.

L’année mariale qui s’ouvrira dans notre diocèse le 6 septembre prochain sera l’occasion de poursuivre et d’intensifier notre prière autant que de poursuivre notre formation de disciple missionnaire.