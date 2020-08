Rappel à Dieu de Dom Antoine Forgeot, abbé émérite de Notre-Dame de Fontgombault

Dom Antoine Forgeot a été rappelé à Dieu ce samedi 15 août 2020, en la solennité de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Il sera enterré ce mercredi 19 août à l’abbaye à 11h00.

Dom Antoine Forgeot a été Père Abbé de l’Abbaye Notre-Dame de Fontgombault pendant 33 ans jusqu’en juillet 2011.

Nous reprenons en partie ce que nous avions écrit lors de la résignation à sa charge abbatiale en juillet 2011 :

Troisième Père abbé de Fontgombault, après dom Roux et dom Roy, dom Antoine Forgeot fut élevé à la charge abbatiale en 1977, après le décès soudain de dom Jean Roy. Dom Antoine Forgeot a continué dans la voie tracée par ses deux prédécesseurs, essayant à une époque difficile une via media de fidélité au Saint-Siège et à la tradition monastique et ecclésiale. C’est en 1974 que Fontgombault accepte finalement de célébrer la nouvelle messe (en latin, même pour les lectures et en grégorien, célébrant tourné vers le Seigneur, etc. ).

Dès 1984, quand le premier indult de Jean-Paul II autorise la célébration de la messe traditionnelle à certaines conditions, Fontgombault profite de cette porte ouverte pour célébrer à nouveau selon les livres liturgiques traditionnels. L’abbaye n’obtient alors que la permission de célébrer les messes basses selon cette forme liturgique, messes basses qui n’avaient pas été abandonnées dans cette abbaye au profit de la concélébration généralisée. Puis, en 1988, c’est le retour à l’ancien rite même pour la messe conventuelle. Fontgombault n’avait cependant pas abandonné le bréviaire monastique traditionnel ni les anciens usages de la congrégation de Solesmes à laquelle elle appartient.

Dom Forgeot aura été un fondateur (Triors, Gaussan, Clear Creek) et a donné une grande stabilité à son abbaye. À la place qui est la sienne, l’abbé de Fontgombault a essuyé nombre de critiques, venant de sa droite et de sa gauche, les plus difficiles à recevoir étant certainement celles des abbés de Solesmes qui ont toujours essayé de faire rentrer dans le rang cette abbaye (et ses fondations) considérée comme une mauvaise fille en raison de son retour à la liturgie traditionnelle, du maintien du bréviaire traditionnel et des usages monastiques de l’ancien Solesmes même si avec le temps les choses se sont apaisées.