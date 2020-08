Agenda: Week-end Père-Fils à l’abbaye Saint-Paul de Wisques (62)

Lu sur le Petit Placide, l’abbaye Saint-Paul de Wisques (62) propose quelques jours de prière et de travail à l’Abbaye pour pères et fils, ou grands-pères et petits-fils du 27 au 30 août 2020, du 4 au 6 septembre (d’autres dates possibles). L’abbaye de Wisques a été “reprise” par des moines de Fontgombault en 2013 :

Venez quelques jours au monastère avec votre fils ou votre petit-fils ! Tout lâcher pour prendre du temps entre père et fils, grand-père et petit-fils. Se mettre à l’écoute l’un de l’autre et à l’écoute des conseils que Dieu donnera… Prier et travailler ensemble pour aider les moines dans leur chantiers. Développer une complicité sur le fond et des souvenirs qui resteront ! L’expérience prouve que ces retraites portent beaucoup de fruits, tant au plan familial qu’au plan spirituel. Ce sera un moment unique pour partager une expérience spirituelle forte qui restera gravée à vie dans vos cœurs ! Du Jeudi 27 au Dimanche 30 août

Du Vendredi 04 au Dimanche 06 sept