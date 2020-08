Tout commence un 24 août

Le journal Présent dans son édition du 22 août évoque le 50è anniversaire de la Fondation de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux à Bédoin un 24 août 1970.

Ce fut le début d’une marche, ou, pour reprendre la fameuse invitation de Raspail, la sortie d’une citadelle assiégée dans une situation de détresse, dont l’illustration religieuse la plus dramatique était la sinistre « politique d’enfouissement » qui tendait à cacher servilement le message vivant qu’on était censé apporter au monde. Certes, la résistance se faisait jour, surtout dans le domaine du clergé séculier. Mais, dans le monde contemplatif, cela était moins évident.

Tout commence comme dans un film de Jacques Tati : par un jour ensoleillé d’août, dans un coin paisible et isolé des contreforts du Ventoux, à la sortie du petit village de Bédoin, un moine… à mobylette surgit devant une propriété dans laquelle se dressent quelques bâtiments vétustes, dont une chapelle romane du XIe siècle, avec son clocher évoquant les églises d’Orient du temps des croisades. Les lieux sont déserts. Il entre dans la chapelle. L’histoire retiendra qu’il s’agissait de Dom Gérard Calvet et qu’on était le lundi 24 août 1970.