Destructions d’églises dans la diocèse d’Arras

Le diocèse d’Arras a pour projet de démolir l’église Sainte-Germaine, située dans le quartier du Pont-du-Leu à Calais, car les travaux d’entretien et de restauration représentent un coût trop onéreux à supporter. En lieu et place, sortiront de terre des logements et un lieu de culte « plus adapté » à la vie paroissiale.